Calata Paita ospita il primo festival dedicato all’ostrica italiana

La Spezia si prepara al primo festival dedicato all’ostrica italiana. Si chiama Italian Oyster Fest e si terrà in Calata Paita venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre prossimi, organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Legacoop Liguria. “Il Festival – si spiega sul sito della manifestazione – intende portare all’attenzione del grande pubblico, delle istituzioni e degli stakeholder nazionali ed internazionali la centralità della produzione di ostriche nell’allevamento marino italiano e le sue potenzialità in termini di sviluppo economico, impatto ambientale, salute, turismo, costume e cultura alimentare. Un evento annuale, unico in Italia, dedicato a tutti i produttori italiani di ostriche, punto di riferimento per la filiera produttiva e momento di condivisione. Un evento di portata nazionale e, in prospettiva, anche internazionale, che si propone come momento ricreativo di promozione enogastronomica e come occasione di approfondimento, educazione e conoscenza. Un festival di tutti e aperto a tutti. Dove ogni pubblico di riferimento (famiglie, visitatori, esperti, curiosi, produttori, ricercatori, chef, sommelier, barman, rappresentanti delle istituzioni) può trovare il proprio spazio di ricreazione, degustazione e approfondimento”.

Il programma, in corso di elaborazione, tra le varie proposte vedrà la possibilità di degustazione di una ricca selezione di ostriche italiane, anche in abbinamento con prodotti locali e nazionali; corsi di degustazione e di apertura delle ostriche; momenti ricreativi di presentazione delle diverse produzioni italiane; e ancora una gara di cocktail per lanciare il cocktail simbolo di Oyster Fest;

un corso di degustazione di pesce crudo; laboratori didattici rivolti ai bambini. Si terranno inoltre due momenti di approfondimento con esperti, in particolare un convegno etico-scientifico su sostenibilità, cambiamenti climatici, cura del mare, impatto delle produzioni; e un convegno politico-commerciale, per approfondire temi quali scenari, aspettative e mercato, regime fiscale, problematiche e proposte, marchio di qualità Ostriche Italiane.

