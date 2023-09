L’edizione del Festival della Comunicazione 2024, avrà come tema “Speranze” e si svolgerà da giovedì 12 a domenica 15 settembre. Osia non sarà in concomitanza con la “Sagra del fuoco di Recco che si svolge il 7 e 8 settembre. (c.p.)

