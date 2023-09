Camogli: Fiorello e i ricordi di una vita. “Per Battiato facevo pop”

“Da grande vorrei fare la spalla di Fiorello” – è il pensiero di Aldo Grasso – Quanti di voi vorrebbero farlo”? Un boato esplode al Festival della Comunicazione.

Fiorello inizia il suo show con gli splendidi aneddoti di vita su sua madre e la memoria: “Tutte le mattine vado da mia madre e abbiamo questo dialogo tra me che non ricordo le cose e lei che non sente. Le dico: ‘ Quando faccio gli spettacoli non mi ricordo i nomi delle persone? E lei: “Ma almeno i cognomi te li ricordi?’. Focus dice che la mosca ha la memoria di un secondo, il pesce rosso di due secondi: “Penseranno ‘Che brutta vita e poi si dimenticano’’.

» leggi tutto su www.levantenews.it