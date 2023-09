Camogli: intelligenza artificiale, le nostre relazioni con chatgpt

Al Festival della Comunicazione si parla anche di intelligenza artificiale. Oggi lo abbiamo fatto con i giornalisti Cristiana Castellotti, Andrea Montanari e Luca De Biase in “Automatica-mente. L’intelligenza artificiale nelle nostre vite”.

“Oggi presentiamo il podcast di Luca De Biase dedicato all’intelligenxa artificiale, da sempre un pallino del direttore Montanari”, ha introdotto Cristiana Castellotti. Luca De Biase è direttore di Nova24, settimanale de Il Sole 24 Ore e collaboratore di Radio 3 sulle tematiche dell’intelligenxa artificiale. “L’80^ Mostra del Cinema di Venezia è andata sulle prime pagine dei giornali, oltre che per i film, perché gli attori e registi americani non sono venuti, in quanto il sindacato dei lavoratori del cinema è in sciopero pcontro i rischi che l’intelligenza artificiale li sostituisca”, dice Andrea Montanari.

“Questi casi sono estremamente importanti, dopo i mesi invernali in cui centinaia di persone hanno provato ChatGpt. L’intelligenza artificiale basandosi sulla memoria e avendo categorizzato sul colore delle pelle faceva restare i neri in carcere e dava ai bianchi più possibilità di uscire. Ciò dimostra che l’AI non è oggettiva”, commenta Luca De Biase. Ma anche i robot si stancano: è diventato virale il video di Digita, robot antropomorfo che impila scatole e dopo venti ore cade a terra. “Noi proiettiamo la mostra umanità sulla tecnologia, il.che ci fa portare a dire in proposito cose estreme, come che sostituirà la specie umana”.

