Camogli: la festa di San Prospero celebrata al monastero

Le note di “On the road” eseguite dalla Filarmonica “Rossini” di Recco hanno accolto l’arrivo del cardinale Mauro Piacenza, pentenziere apostolico della città del Vaticano, al monastero di San Prospero di Camogli, sede dei Benedettini Olivetani, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Prospero. Ad attenderlo il priore dom Francesco Maria Pepe, le Confraternite, la Cantoria di Testana, i fedeli. Al termine della Messa l’indulgenza plenaria della durata di 3 mesi.

Presenti il sindaco di Camogli Giovanni Anelli con il consigliere Claudio Pompei, il sindaco di Avegno Franco Canevello; per Recco il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini. Poi Gianluca Carpinoni, comandante della compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure e Mario Zappalà, comandante della Capitaneria.

