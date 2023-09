Casello di Fornovo, in settimana tre chiusure per chi viaggia in direzione La Spezia

Salt informa che, per consentire la posa delle barriere di sicurezza nella rampa in entrata per la Spezia del casello di Fornovo, si rende necessaria la temporanea chiusura parziale diurna al traffico veicolare del casello in questione secondo questi modalità e tempi:

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di martedì 12 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia;

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di mercoledì 13 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia;

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di giovedì 14 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia.

