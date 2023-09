Catena umana rigassificatore, Toti: “Vogliono impianto altrove ma gas in casa propria”

Liguria. “Prendiamo atto della manifestazione di protesta che si è svolta sulle spiagge tra Savona e Bergeggi. Massimo rispetto per i cittadini; meno per chi, esclusivamente per sterile polemica politica finalizzata a raggranellare qualche voto, paventa rischi inesistenti, alimentando le paure dei residenti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario di governo per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo di Vado Ligure nel secondo semestre del 2026 secondo quanto previsto dal Piano energetico nazionale, interviene a seguito della manifestazione di protesta di oggi, con la partecipazione di esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale.

