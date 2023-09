Croce Rossa e Salt insieme per la sicurezza stradale

La campagna di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia è arrivata anche in autostrada, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti in transito sull’A12. Grazie alla collaborazione con SALT, società del Gruppo ASTM che gestisce in concessione il Tronco Ligure Toscano e il Tronco Autocisa, ieri nell’area di servizio Magra Ovest è stato organizzato un presidio della Croce Rossa, con la presenza della Polizia Stradale: i giovani volontari CRI hanno coinvolto gli automobilisti in attività di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza di mantenere comportamenti corretti quando si è alla guida, per tutelare la propria incolumità e quella degli altri.

Indossando particolari occhiali di simulazione “Alcovista”, i partecipanti hanno potuto sperimentare dal vivo, percorrendo un apposito percorso, gli effetti dell’assunzione di alcol, in particolare la perdita di lucidità e di prontezza nei riflessi, un fattore molto pericoloso quando si è alla guida di un veicolo. I Giovani CRI hanno anche sottoposto gli automobilisti ad alcuni quiz in tema di sicurezza stradale, distribuendo volantini informativi e alcoltest monouso utilizzabili all’occorrenza prima di mettersi alla guida. Ad intrattenere i più piccoli c’era anche l’ambulanza dei pupazzi, un mezzo utilizzato ogni giorno dai volontari per i soccorsi in emergenza, dedicato in questo caso al “soccorso” dei propri compagni di gioco.

