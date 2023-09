Davide Damonte e Rachele Bruni vincono il 79° Miglio Marino di Sturla

Genova. Sono Davide Damonte (Rari Nantes Arenzano) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto) ad aggiudicarsi il 79° Miglio Marino di Sturla , la gara di nuoto in mare aperto nata nel 1913 e ambientata nel Golfo di Sturla. Giornata di sole e mare in buone condizioni per i 416 partecipanti alla rassegna natatoria curata dalla Sportiva Sturla.

Damonte Cola, al terzo successo consecutivo, si impone in 20’45” allo sprint su Tommaso Gallesio (Superba Nuoto) e Samuele Zaccagno (Superba Nuoto), staccati di 3 e 5 secondi. Bruni è quarta in 20’57”, seguita da Alessandra Biscotti (prima Master) e Sara Cartagenova (entrambe Genova Nuoto My Sport). Primo Master è Stefano Gentile della Nuotatori Genovesi.

