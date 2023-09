I cinema cattolici si incontrano a Bocca di Magra e Sarzana

Si svolge sabato e domenica prossimi, al monastero carmelitano di Bocca di Magra, una due giorni interregionale di formazione promossa dall’Acec, l’associazione cattolica degli esercenti cinematografici: in pratica, si tratta dei cinema di ispirazione cattolica oggi in gran parte “sale di comunità”. Saranno presenti il presidente nazionale don Gianluca Bernardini e la responsabile della formazione e azione pastorale Arianna Prevedello. Saranno presenti, all’inizio di una nuova stagione di cinema e spettacolo, le delegazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Toscana, con la collaborazione organizzativa della sala di comunità “Cinema Italia” di Sarzana. Si parlerà dei tanti problemi gestionali e amministrativi, in ordine ai temi della sicurezza e dell’aumento dei costi energetici, ma anche in particolare di come indirizzare nel modo migliore tutte le attività delle sale, dagli spettacoli ordinari a cineforum, rassegne, progetti ed altre iniziative collaterali, sempre in collegamento con le parrocchie del territorio. Dopo la relazione introduttiva di Prevedello, Caterina Costa, di Genova, parlerà di “emozioni e neuroscienze”. In serata, al cinema “Italia” di Sarzana, sarà proiettato in anteprima italiana il film “L’ultima luna di settembre”, del regista mongolo Baljinnyam Amarsaikhan.

