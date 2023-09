La Provincia dimezzata

Concludo oggi l’excursus iniziato a gennaio per narrare il lungo tragitto compiuto dal territorio per arrivare ad essere Provincia. Il 30 agosto 1923 il Consiglio dei Ministri su proposta di Mussolini approvò l’istituzione della Provincia. La giustificava, dice la Nota Governativa, lo sviluppo che la Spezia è andata assumendo e dall’azione del porto mercantile che ne fanno lo sbocco naturale della regione che la circonda. Ma la delusione fu palpabile. La Spezia aveva vinto una grande battaglia venendo riconosciuta nel ruolo che meritava per una crescita poderosa inimmaginabile solo un sessantennio prima ma la guerra che l’aveva generata era sorta per altri scopi. La finalità era rimettere insieme dopo secoli di distacco i lacerti (così li definii nella prima puntata) della Grande Madre. Ricostituire l’unità lunigianese, regione assente solo sulle carte geografiche, era il sogno di ridare vita a un organismo che dagli scogli del mare si allargasse alle vette innevate per scendere poi alla costa bassa di Versilia. Un sogno che si scontrò con troppi ostacoli. È esplicita la Nota Governativa.

L’antico Circondario è un po’ allargato. Per farlo Provincia gli si aggiungono i Comuni di Varese Ligure e di Maissana ex di Chiavari, di Rocchetta e di Calice prelevati da Massa: per rimpolpare il territorio ché non si presenti in vesti troppe succinte che non gli si addicono. È una soluzione che non turba notevolmente gli interessi delle provincie di Genova e di Massa e Carrara: le istituzioni contermini non possono restare inascoltate. Così la nuova Provincia nasce di 217.906 abitanti contro i 203.300 dell’antico Circondario: poco più del 7%.

