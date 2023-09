Genova. Sopresi dai poliziotti delle Volanti a rubare in un appartamento in via Sturla, a Genova, hanno cercato di nascondersi tra gli abiti di un armadio: in due sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso.

Lo riporta l’Ansa. Il fatto è accaduto la scorsa notte dopo che alcuni vicini di casa hanno udito rumori arrivare dall’abitazione che sapevano in quel momento disabitata ed hanno chiamato il 112.

