Netafim Bogliasco 1951, festa grande per la presentazione della nuova stagione agonistica

Bogliasco. Nella suggestiva cornice di Molo Sbolgi, con il blu del Mar Ligure alle spalle e le tinte pastello delle case del borgo negli occhi, il Netafim Bogliasco 1951 ha alzato ieri sera il sipario sull’ormai imminente stagione agonistica. In una giornata totalmente dedicata al mondo biancazzurro e alla pallanuoto in particolare, Bogliasco ha abbracciato la società che da decenni ne porta il nome in giro per l’Italia e l’Europa, rispondendo all’evento con il consueto calore.

Evento che era iniziato già in mattinata con le prime gare della terza edizione dell’Acqua Cup, torneo giovanile disputatosi nel campo a mare che ha coinvolto oltre alle due formazioni di casa anche le squadre Under 16 femminili di Nizza e Camogli e quelle Under 14 maschili di Camogli e Chiavari.

