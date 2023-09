Omicidio di Santa Margherita, la ricostruzione “boccia” la tesi della legittima difesa

Genova. Si complica la posizione di Sergio Frisinghelli, l’uomo di 58 anni che il 19 agosto scorso ha accoltellato a morte il vicino di casa, il 35enne Alessio Grana, in una palazzina popolare di via Costamezzana, sulle alture di Santa Margherita Ligure. Nei giorni scorsi Frisinghelli è tornato sul luogo del delitto per una ricostruzione dell’esatta sequenza dei fatti, ricostruzione che non ha convinto gli inquirenti della tesi, sostenuta da subito dall’uomo, della legittima difesa.

Frisinghelli ha ricostruito passo passo quanto accaduto la sera del 19 agosto, ribadendo di avere agito per difendersi da Grana: il 35enne, con cui gli scontri e le tensioni erano all’ordine del giorno, si sarebbe presentato alla sua porta armato di un bastone e avrebbe iniziato a percuoterla intimandogli di uscire. Il 58enne a quel punto avrebbe aperto, afferrato un coltello e colpito Grana due volte, con uno dei due fendenti risultato letale.

