Raccolta dei funghi ai tempi della peste suina: tutte le regole da seguire

Liguria. Giorni di “euforia” tra gli appassionati ricercatori di funghi, ma urge fare il punto sulle disposizioni di legge, perché prendere l’argomento peste suina alla leggera si possono rischiare sanzioni molto salate che prevedono anche il carcere per le trasgressioni considerate più gravi.

Pochi giorni fa, precisamente il 31/08/2023 con Gazzetta Ufficiale n.203, il Commissario Straordinario Caputo, nominato al Ministero della Sanità per il controllo della Peste Suina in Italia, ha dettato nuove regole per la fruizione degli amanti dei funghi. Nella nuova ordinanza è permesso entrare nei boschi, anche in zona rossa, anche se non si è residenti o proprietari di boschi. Un sospiro di sollievo per tutti gli appassionati di funghi e per i consorzi ricadenti nei comuni dove sono state rinvenute carcasse infette di cinghiale.

