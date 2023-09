Recco: dopo la “Sagra del fuoco” i sub puliscono i fondali

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La giornata è cominciata presto per i sub del centro subacqueo di Recco (Asd Sub Recco) che oggi hanno portato a termine un’accurata pulizia dei fondali marini nella zona della Spiaggia dei Frati, dal molo di levante. “Questa iniziativa si svolge ogni anno per rimuovere i rifiuti lasciati dai fuochi d’artificio del 7 e 8 settembre, che si accumulano sul fondo e tra gli scogli sommersi – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione Civile Chicca Zanzi – Plaudiamo a questa attività che non è solo finalizzata alla pulizia dei fondali ma costituisce un’opera di sensibilizzazione nei confronti di cittadini e turisti”. Hanno partecipato all’operazione Furio Tabacco, fondatore e responsabile dell’associazione, e cinque sommozzatori guidati dall’attuale presidente Stefano Rossi e da Marco Danielli, professionista del Nucleo del Servizio tecnico per l’archeologia subacquea della Liguria del Ministero della cultura. Il materiale recuperato comprendeva cartone, alluminio, plastica e altri residui dei fuochi.

