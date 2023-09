Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione

Eccellenza (1^ giornata)

Il campionato di Eccellenza, tornato a 16 squadre, si apre con due sorprese. Sia la Cairese sia l’Imperia, le favorite secondo molti, hanno iniziato con una sconfitta. Fatali le trasferte di Arenzano e di Sestri Levante contro il Rivasamba. Partenza sprint, invece, per il Campomorone Sant’Olcese. La squadra di Alessi cala il poker contro la neopromossa Sammargheritese. Vittorie in trasferta per Genova Calcio e Angelo Baiardo. Il Pietra Ligure viene beffato allo scadere in trasferta a Taggia. Spicca l’assenza di pareggi.

