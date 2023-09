San Francesco e Niccolò V: un convegno a Sarzana

Proseguono a Sarzana, a cura del centro “Niccolò V”, le iniziative culturali per l’inizio dei cosiddetti “centenari francescani”, destinati a culminare come è noto nel 2026, a ottocento anni dalla morte del “poverello” di Assisi. Di particolare interesse, anche per l’originalità del tema, appare l’appuntamento previsto per sabato prossimo, alle 16, nella sala maggiore dell’antico palazzo vescovile sarzanese, in via Mazzini. Si parlerà infatti di un tema specifico, ma ovviamente legato sia alla città di Sarzana e alla diocesi, sia al centro culturale che organizza: “San Francesco e papa Niccolò V”. Tommaso Parentucelli, il cardinale sarzanese eletto papa nel 1447, visse oltre due secoli dopo il santo di Assisi, ma durante gli otto anni del suo pontificato ebbe intensi rapporti con gli ordini francescani. Ne parleranno, anche sulla base dello studio dei documenti dell’epoca, i due relatori al convegno: Antonio Manfredi, della Biblioteca Apostolica Vaticana, che tratterà il tema “Niccolò V e i francescani: tracce di ricerca dalla Biblioteca delle origini”, e padre Lorenzo Turchi, dei frati minori, docente alla Pontificia Università “Antonium” di Roma, che parlerà di “Giacomo della Marca e Niccolò V, tra codici e fraticelli”. Giacomo della Marca, pur forse poco conosciuto al grande pubblico, è un santo francescano, canonizzato sin dal 1723 e vissuto appunto all’epoca di papa Niccolò V. In questo contesto legato alla figura del Parentucelli, l’iniziativa fa seguito alle altre che l’hanno preceduta nei mesi scorsi per sottolineare l’importanza della presenza francescana nella diocesi lunense ed il rapporto sempre intenso con questo territorio. Il convegno sarà aperto dai saluti di monsignor Piero Barbieri, parroco e presidente del capitolo di Sarzana, e del sindaco Cristina Ponzanelli. Coordinerà i lavori il presidente del centro “Niccolò V” Egidio Banti. Tutti sono invitati.

