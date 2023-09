Da Maria Marchetti, responsabile Biblioteca civica di Santa Margherita Ligure

Appuntamento da non perdere. Lunedì 11 settembre alle ore 17 presso la Biblioteca “Civica A. e A. Vago” in Via Cervetti Vignolo n. 25. Walter Riva concluderà in bellezza la rassegna Estate con le stelle con l’incontro “Ritorno alla Luna”.

