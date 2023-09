Toti a Fazio: “Rigassificatore nel golfo di Spezia non ha impedito sviluppo turistico”

Botta e risposta social fra Fabio Fazio e il presidente della Regione Giovanni Toti sul tema del nuovo progetto che riguarderà Vado Ligure. “E così si torna indietro di decenni – ha twittato il popolare conduttore che ha da poco lasciato la Rai – un rigassificatore a meno di tre chilometri della costa, altro che vocazione turistica”. Pronta la replica del governatore che tramite Facebook ha ricordato: “Ancorato a terra, e non in mezzo al mare, esiste da 40 anni un rigassificatore nel golfo di Spezia: questo non ha impedito a Lerici, Tellaro, Porto Venere e le Cinque Terre di diventare luoghi turistici fra i più frequentati. L’importante è che tutto sia fatto in piena sicurezza e su questo vigilerà il ministero dell’Ambiente, dove si terrà la procedura di Valutazione di impatto ambientale, e ben 53 enti di sicurezza che dovranno esaminare la pratica e dare il proprio benestare”.

