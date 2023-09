Un corso di karate per bambini e ragazzi con il maestro Gianni Domenichini

Al via a Santo Stefano di Magra il nuovo corso di Karate per bambini (da 6 anni) e ragazzi, tenuto dal Maestro Gianni Domenichini.

Maestro davvero dall’alto profilo, cintura nera 4 Dan di Karate stile Shotokan, gia’ allenatore di club, pioniere del karate spezzino e cresciuto atleticamente al Funakoshi karate club della Spezia negli anni 1970/80 del Maestro G.P. Urtis. Diploma di insegnamento a livello nazionale CSEN, riconosciuto dal CONI, conseguito presso il polo Universitario del CUS Firenze. Ottimi trascorsi da atleta a livello nazionale nella specialità Kumite (combattimento), con molti podi, tra questi Campione interregionale, medaglia di bronzo in coppa Italia ed in particolare primo atleta spezzino a salire sul gradino più alto ai campionati italiani disputati nella capitale. Selezionato per la nazionale italiana di Karate a squadre, sempre nel Kumite. Attualmente si è dedicato all’ insegnamento di questa nobile arte in club, verso i bambini e ragazzi.

Il Corso si terrà a Santo Stefano di Magra (SP) presso il nuovo Centro Yoga & Wellness con sede in Viale Pozzoli / Via Arzelà a fianco al Centro Commerciale La Fabbrica. Sarà possibile frequentare lezioni prova gratuite.

Per informazioni 348.3606720

