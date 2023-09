Albenga Dreams, successo per l’ottava edizione del festival dedicato al comics, cosplay e games

Albenga. “Si è conclusa ieri l’ottava edizione di Albenga Dreams, il festival dedicato al comics, al cosplay e al games. Un’edizione di grande successo che ha visto il centro storico di Albenga animarsi in un’atmosfera fantasy, tra Supereroi , Cavalieri dello Zodiaco, Pirati, personaggi della saga di Star Wars, laboratori di robotica ed esposizioni lego.

“Siamo molto contenti di aver regalato anche quest’anno alla città un’edizione ricca di ospiti ed eventi che hanno animato per tre giorni il bellissimo centro storico della nostra città. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e che ci hanno aiutato per questa edizione ed in particolare i principali sponsor Le Serre Village e il Gruppo Gaudenti Immobiliare Marina Verde. Siamo poi anche molto soddisfatti come Associazione Culturale Governo Ombra, di poter annunciare, come da nostra tradizione, che anche grazie Albenga Dreams, siamo riusciti a devolvere in beneficenza un contributo a sostegno dei progetti dell’ospedale Gaslini, grazie alla sensibilità del gruppo cosplay “501st Italica Garrison” Star Wars e al gruppo musicale “Pulin and the Little Mice”, che hanno scelto di donare il loro rimborso spese a favore dell’ospedale genovese.”

( Luigi Scola Presidente Associazione Culturale Governo Ombra)

» leggi tutto su www.ivg.it