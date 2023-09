Alla Spezia in un anno emesse oltre 17mila multe per violazioni al Codice della Strada

Fra gennaio e dicembre 2022 la Polizia Locale della Spezia ha emesso 17.764 verbali per violazioni del codice della strada. Il dirigente Bertoneri ha infatti siglato in questi giorni la determina relativa all’approvazione della lista di carico elaborata dall’Ufficio contravvenzioni con le multe per le quali non vi è stato né pagamento in misura ridotta né archiviazione a seguito di ricorso amministrativo od opposizione giudiziale. Il totale della lista di carico risulta dunque pari a tre milioni e 347.813 euro comprendenti le voci di imposta, maggiorazioni, aggio e spese.

