“Altra caduta a causa della pavimentazione dissestata nei giardini di Cadimare”

“Oggi si è registrata l’ennesima caduta di una persona, che è inciampata nell’ormai impraticabile e pericolosissima pavimentazione dissestata dei giardini di Cadimare. Quanto dovremo ancora aspettare perché l’amministrazione ponga rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per i bambini, gli anziani e le persone tutte che vorrebbero fruire dei giardini pubblici, senza rischiare le ossa o peggio per raggiungere una panchina e fare due chiacchiere? Questa situazione si protrae e peggiora da anni, oggi è servita l’ambulanza, per soccorrere il malcapitato di turno. Come Comitato chiediamo al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici che tutta l’area dei giardini venga immediatamente transennata e che ne venga interdetto l’accesso, fino a quando non verrà messa in sicurezza”.

Il Comitato di Quartiere “CadimareinRete”

