Ansaldo Energia, il sottosegretario al Mef Freni: “Nuove opportunità da nucleare e transizione energetica”

Genova. “Grazie alla recente ricapitalizzazione voluta dal governo, Ansaldo Energia è oggi in grado di far crescere le proprie attività produttive per affrontare le nuove sfide del mercato. Il Governo sosterrà l’azienda per supportarne la crescita e lo sviluppo, anche attraverso l’acquisizione di nuove commesse”. Così il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni, nel corso della visita di questa mattina presso la sede genovese del Gruppo. All’incontro era presente anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Durante la visita, il sottosegretario ha incontrato i vertici aziendali, sottolineando come “Ansaldo Energia, azienda leader globale nel campo della power generation, sia un asset fondamentale per la crescita del Paese”.

