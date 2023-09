Calcio/ Cogornese, prima uscita stagionale e presentazione squadra

Dall’Usd Cogornese 1964

Lavagna 2.0 – COGO 2 – 2 ( Larizza – Biancardi )

Prima uscita stagionale che termina con un risultato di parità che si sviluppa tutto nei primi quarantacinque minuti, un ottimo test per i nostri ragazzi che mettono minuti nelle gambe e offrono una prestazione tutto sommato positiva al netto di qualche ingenuità e disattenzione. Ci resta un po’ di rammarico per non aver gestito con solidità il vantaggio e la superiorità numerica ma anche la consapevolezza che il nostro lavoro è solo agli inizi e che abbiamo margini per migliorare, soprattutto quando la squadra recupererà tutti i suoi effettivi.

Ma più che sulla partita di ieri a noi fa molto più piacere aprire un focus sulla splendida serata di sabato organizzata dal quel gruppo coeso e in puro stile ” COGO ” che è quello formato dai genitori dei piccoli rossoblù del settore giovanile con la partecipazione dell’ Accademia della Ciappa. Un’ evento che ha visto la presentazione di Prima Squadra e Piccoli ma soprattutto un pieno di entusiasmo ed emozioni sfociato poi in una festa condita dalla buona cucina, musica e giochi.

Emozioni dicevamo, perché è stato emozionante vedere sfilare sulla passerella i nostri ragazzi e i nostri bimbi, perché è stato emozionante vedere sfilare ” GHIRGO ” Nicolò Ghirlanda con i suoi compagni, perché è stato emozionante vedere sfilare un signore come ” BERTO ” che la Cogornese l’ ha fondata 60 anni fa, perché è stato emozionante vedere sfilare nella loro semplicità e anche imbarazzo il Presidente e tutti i dirigenti commossi per la serata.

