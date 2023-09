Centinaia di colloqui di selezione in un giorno per ottanta posti nei settori logistica e trasporti

Prima delle 14 decine di persone erano già in coda, nelle ore successive il serpentone è arrivato oltre il numero civico numero 2 di Via XX Maggio, al confine con la porzione dei giardini che ospitano il monumento in memoria ai caduti di tutte le guerre. Un pomeriggio segnato da centinaia di colloqui per 80 posizioni aperte messe a disposizione da Centro per l’impiego e l’agenzia per il lavoro Tempor in occasione del recruiting day organizzato da queste due realtà. Una giornata di selezione diretta alla quale potevano partecipare anche persone senza esperienza, maggiori di 50 anni, che hanno difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Tra le figure ricercate anche personale addetto all’imballaggio. Nelle selezioni rientravano anche autisti con diverse tipologie di patente, impiegati magazzinieri e buyer.

