Davide Mollo vince la quinta puntata di “Ricette d’Italia” con le melanzane ripiene con sorpresa

Le melanzane ripiene con sorpresa di Davide Mollo hanno convinto i giudici di “Ricette d’Italia”, il nuovo programma su Real Time, condotto dalla food star più amata d’ Italia, Benedetta Rossi. L’ex militare di origine calabrese, transitato all’impiego civile presso l’ Arsenale militare della Spezia, sposato con due figlie e moglie psicologa, era già stato notato da alcune testate di categoria, tant’e’ vero che la sua torta di mele e yogurt è stata pubblicata da Sapori d’Italia. Il dipendente, oltreché appassionato di cucina, è un ottimo elemento a lavoro ed impegnato

sindacalmente con la FLP Difesa, a breve anche RSU dell’arsenale.

Il vincitore racconta a Benedetta che questo è il piatto che la sua cara mamma preparava più spesso, sia la domenica che in occasioni speciali come le festività, quando la famiglia si riuniva al completo attorno alla tavola. Inoltre, questo gustose melanzane ripiene sono anche il piatto che sua mamma ha cucinato quando ha conosciuto per la prima volta la moglie di Davide. È quindi una ricetta che per lui rappresenta tantissimo dal punto di vista affettivo e lo accompagna fin dall’infanzia. Quelle di Davide sono delle melanzane ripiene al forno, arricchite con sugo di pomodoro e un bel gratin di formaggio grattugiato. Ma hanno una marcia in più rispetto a ricette simili, ossia proprio la “sorpresa” di cui parla il titolo. Di cosa si tratta? Di sfiziosi tocchetti di caciocavallo silano, gustoso formaggio a pasta filata tipico calabrese. Il formaggio andrà ad arricchire il ripieno delle melanzane, diventando in cottura super filante! La mamma di Davide aveva avuto questa idea per invogliare i piccoli di casa a mangiare più volentieri questo piatto… e ci era riuscita eccome. Per realizzare nel migliore dei modi questa ricetta ci sono alcune piccole accortezze da seguire. La prima riguarda la bollitura delle melanzane: dovremo infatti cuocere per una decina di minuti sia la buccia che la polpa degli ortaggi, ma stando attenti a non esagerare, non solo perché devono essere cotte anche dopo (in forno) ma anche perché altrimenti le bucce si potrebbero rovinare e spaccare. Controlliamole quindi durante la cottura. L’altra accortezza da seguire è la salatura: Davide mette le melanzane a bollire nell’acqua non salata, perché il sale sarà presente sia nel ripieno che nel sugo di pomodoro, oltre che nel grana grattugiato che andrà spolverato sulla superficie di ciascuna melanzana. Tutto l’insieme conferirà quindi al piatto la giusta sapidità.

