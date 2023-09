Fallimento QUI!Group, al via procedimento penale: Codacons lancia azione risarcitoria collettiva

Genova. Il 6 ottobre 2023, presso il Tribunale penale di Genova, prenderà il via il processo a carico del fondatore e degli amministratori della Società fornitrice di buoni pasto QUI! Group. La maxi inchiesta sul fallimento si è conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio, presentata dalla pm Patrizia Petruzziello e dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, a carico di trenta persone, tra cui il fondatore della società Gregorio Fogliani.

Nelle circa 800 pagine contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, ai trenta indagati vengono contestati ben 219 reati, tra cui bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata, autoriciclaggio e falso in bilancio. Sono circa trenta le società coinvolte, di cui quindici fallite, la maggior parte genovesi. Oltre che per il fondatore di QUI!Group il processo è stato chiesto per amministratori, sindaci e revisori contabili delle trenta società. Quello che partirà nei prossimi mesi sarà il più grosso processo per bancarotta fraudolenta mai tenuto nel tribunale di Genova.

