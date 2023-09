La scuola riparte: posti vacanti coperti al 90 per cento. Preoccupazione per accorpamenti e demensionamenti

Dal 14 settembre si riparte, sole oppure pioggia non si scampa e si rientra a scuola, c’è da chiedersi come. Dalla sezione spezzina dell’Ufficio scolastico regionale, da un punto di vista operativo, il rientro non sarà traumatico e quasi perfetto nei tempi. In attesa della prima campanella, più del 90 per cento dei posti vacanti dovrebbero essere coperti, personale Ata incluso. Di fatto, di classi scoperte non dovrebbero essercene. Proprio in queste giornate sono stati nominati i direttori dei servizi generali, quindi segreterie a regime per il 14.

Per il sindacato Cgil scuola della Spezia qualche nodo da sciogliere ancora c’è: il tema del precariato su tutti, l’eterna partita a scacchi con il famoso algoritmo, che quest’anno dà meno grattacapi ma andrebbe migliorato, e i possibili accorpamenti sia per gli istituti comprensivi che per gli istituti superiori. Poi, c’è una nota curiosa che arriva dalla “danza” degli insegnanti per quanto riguarda le call veloci: se in regioni come la Lombardia si registrano più chiamate “perse”, alla Spezia diventano un’occasione per avvicinarsi alla famiglia.

