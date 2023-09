Sestri Levante. La vita tra palco e realtà. A colori o in bianco nero. In posa o in disordine. Scatti rubati e altri studiati quelli che raccontano oltre vent’anni di vita di Luciano Ligabue. La firma – l’occhio, la mano, il cuore – è quella di Jarno Iotti, fotografo che in 70 fotografie (più una) costruisce l’artista e l’uomo.

Jarno Iotti All Areas – Luciano Ligabue inaugura il 16 settembre a Palazzo Pallavicini, a Sestri Levante (Genova) e prosegue fino all’8 ottobre. Ingresso gratuito.

