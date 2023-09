Pesca/ Rapallo: Giorgio Fiorentini sale sul podio con 480 prede

Dall’ufficio stampa del Circolo pescatoti Rapallo

Un altro podio, un’altra medaglia. Giorgio Fiorentini ci convive da anni con queste soddisfazioni, soprattutto in una specialità: il bolentino in coppia. Ma quando si hanno talento ed esperienza si raccolgono allori anche da soli e con la canna da natante. Per il portacolori del Circolo pescatori dilettanti rapallesi è successo a Livorno nello specchio di mare di Rosignano Solvey, davanti alla spiaggia di Vada: secondo posto in questa specialità nella categoria Master, cioè Over 55. In genere nello sport quando si parla di Master si fa riferimento ad ex giocatori ancora con tanta passione, ma non certo al top della forma.

Nella pesca è diverso. A queste gare partecipano quelli più esperti che magari nella loro carriera hanno vinto tantissimo e che continuano a vincere. Livello alto, dunque, ma anche tanto divertimento perché chi ha già tanti trofei in bacheca e può vivere comunque un campionato italiano in maniera più serena senza l’assillo, tra l’altro, di giocarsi magari anche un posto in Nazionale.

«Non avevo mai partecipato a queste gare, ma devo dire che mi sono divertito – racconta Fiorentini, 59 anni . In gara c’erano tantissimi pescatori con cui ci conosciamo da tempo. C’era il giusto agonismo, ma anche l’atmosfera giusta per vivere tutto serenamente».

La gara si è articolata su due prove da quattro ore ciascuna. Fiorentini in totale ha pescato 480 prede. Nessuno di lui ha fatto meglio. Ma nel calcolo finale viene considerato anche il peso. Alla fine, così, a spuntarla per il primo posto è stato Ivano Lo Terzo della società Golfo dei Poeti della Spezia, mentre terzo è arrivato Carlo Crisanti, sanremese de Il Timone.

