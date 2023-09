Politica. “Rossetti: “Ecco perché non mi dimetto da consigliere regionale”

Da Sergio “Pippo” Rossetti. consigliere regionale

Leggo che Luciano Port, Pd Recco, mi chiede di dimettermi da Consigliere Regionale. Non lo faccio perché non è stata una scelta personale, ma di un gruppo di dirigenti che hanno fatto un gesto politico.

Nel 2015 Elly Schlein si è dimessa dal Pd ed è rimasta a Bruxelles aderendo a Possibile, così come fecero altri parlamentari. Disse che rimaneva lì a rappresentare i valori e i principi per cui gli elettori l’avevano votata. Dopo 8 anni è diventata Segretaria Nazionale del PD. Vorrei che l’amico Luciano superasse l’incubo notturno nel quale, nel 2031, mi vota Segretario Nazionale. Prosit

