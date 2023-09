Ponte Morandi, l’ingegnere di Aspi: “Il crollo del Polcevera e l’eruzione del Vesuvio i due rischi maggiori per Autostrade”

Genova. “L’evento crollo del viadotto Polcevera insieme all’eruzione del Vesuvio era considerato da Aspi il rischio più rilevante di tutta la rete autostradale in gestione anche perché per Aspi era un po’ un’opera simbolo, era come il Colosseo”. A parlare in aula sotto la tensostruttura dove questa mattina sono ricominciate le udienze del processo per il crollo del ponte Morandi è Michele Di Napoli.

Di Napoli, ingegnere strutturista, lavora in Autostrade per l’Italia dal 1997. Ha collaborato, con altri funzionari tra il 2014 e il 2015, alla redazione del cosiddetto catalogo dei rischi di Aspi dove il viadotto Morandi era l’unica opera indicata per nome a sottolineare secondo le tesi delle difese l’importanza del manufatto certo (e dei possibili rischi in caso di di disastro visto l’inteferenza con le abitazioni sottostanti, la ferrovia e le strade) ma secondo la Procura anche perché Aspi sapeva bene che quell’opera per come era concepita, per la sua età e per le condizioni di scarsa manutenzione in cui si trovava era particolarmente a rischio.

