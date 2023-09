Rifiuti abbandonati: a Castelnuovo 51 sanzioni grazie alle nuove fototrappole

Il Comune di Castelnuovo Magra fa sapere di aver attivato dal giugno scorso un nuovo sistema di videosorveglianza dotato di due telecamere mobili cosiddette “fototrappole”, predisposte cioè a colpire gli abbandoni di rifiuti di vario genere su suolo comunale. “Le telecamere sono infatti posizionate nei punti più critici dal punto di vista della frequenza degli abbandoni di rifiuti sul nostro territorio – precisa Luca Marchi, Assessore all’ambiente –. Sono anni che abbiamo installato sistemi di videosorveglianza, sia per la sicurezza che per l’abbandono di rifiuti di vario genere, ma queste telecamere decisamente più performanti di quelle adottate in precedenza, ci hanno consentito di raggiungere ottimi risultati”. Nei soli mesi estivi, infatti, il Comune di Castelnuovo ha effettuato 51 contravvenzioni, soprattutto in zona Tavolara e nelle isole ecologiche comunali, dove l’abbandono dei sacchetti fuori dall’apposito contenitore è pratica abbastanza usuale.

“L’investimento di queste telecamere si è rivelato quindi molto utile e funzionale al controllo del territorio nel rispetto dell’ambiente e dei suoi abitanti. Le sanzioni variano a seconda della tipologia di abbandono, dal sacchettino del privato, al rifiuto speciale ad opera di un’azienda, da un minimo di 50 euro e oltre 1000. Stiamo portando avanti un lavoro di sensibilizzazione sul tema del rispetto ambientale – conclude Marchi – Con il passaggio, da gennaio di quest’anno, alla Tariffa Puntuale sui rifiuti, l’intento dell’Amministrazione è stato quello di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. La risposta della popolazione è stata ottima, perciò se la quasi totalità degli abitanti si impegna quotidianamente in un corretto e qualitativo smaltimento di rifiuti, riteniamo doveroso contrastare, sia con le sanzioni sia con opere di prevenzione, gli episodi di abbandono”.

