Rigassificatore, Azione Savona: “Caso Vado diverso da Piombino, inaccettabili imposizioni e scarsa condivisione di Toti e Olivieri”

Savona. “In risposta all’articolo che citava il nostro segretario nazionale, siamo consapevoli che la linea politica nazionale di Azione è favorevole ai rigassificatori come strumento voluto da Mario Draghi in seguito alla crisi energetica per assicurare l’indipendenza degli approvvigionamenti all’Italia. Come Savona in Azione, condividiamo tale linea e abbiamo valutato il progetto del rigassificatore senza pregiudizi ideologici, confrontandoci con il responsabile Energia di Azione Giuseppe Zollino”. Lo fa sapere, in una nota, il partito Azione di Savona.

“Il caso di Vado Ligure è differente dal caso di Piombino – spiegano – non si tratta di un collocamento di emergenza e pertanto sarà sottoposto a procedura di VIA nazionale ordinaria. Le perplessità, dunque, non derivano dall’impianto in sè, che riteniamo sicuro e anche necessario, ma dal progetto che prevede il suo posizionamento a soli 4 km da Vado e 2.9 km da Savona, con una vicinanza preoccupante all’area marina protetta di Bergeggi e alle coste savonesi, che vivono di un turismo balneare che sarebbe danneggiato dalla presenza dell’impianto. Le zone di interdizione, previste dalla capitaneria di Livorno, non sarebbero adeguate alla nostra zona, in quanto vi rientrerebbero i porti di Savona e Vado, i quali vedono un traffico di merci e persone importantissimo”.

