Rigassificatore, Pd: “Conseguenze negative anche sul turismo di Albisola, il sindaco prenda una posizione”

Albisola Superiore. Anche il Partito Democratico di Albisola Superiore si schiera contro l’installazione del rigassificatore davanti alla costa di Vado Ligure. “La nostra posizione – spiegano – non è dettata da un rifiuto preconcetto ma da motivazioni di merito, in quanto influenzerà negativamente anche la nostra città”.

“Albisola Superiore in futuro avrà una sempre maggiore vocazione turistica – dicono i dem -, la quale sarà messa in difficoltà dalla realizzazione di una simile opera posizionata così vicino alla costa. Ciò è dovuto sia alla probabile presenza di divieti di balneazione, sia, soprattutto, al maggior flusso di traffico che andrà a generarsi a causa della rete di trasporto del gas, andando a peggiorare una situazione già insostenibile per la rete infrastrutturale della provincia. Inoltre la presenza di una simile opera andrà a danneggiare il comparto turistico nell’intero comprensorio savonese, riguardo sia al settore croceristico che al settore legato al diporto nei porti turistici a causa del minor spazio navigabile a disposizione ed alla difficoltà di ideare itinerari turistici in una realtà che andrà ad identificarsi sempre più come industriale”.

