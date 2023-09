Rigassificatore, Toti annuncia una diretta Facebook “per rispondere alle domande”

Savona. “Massimo rispetto per i cittadini spaventati, molto meno per chi li spaventa. Per questo alle polemiche sul rigassificatore io rispondo: parliamone, con chiarezza e trasparenza!”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commissario straordinario per il rigassificatore, annuncia una diretta su Facebook interamente dedicata a quel tema.

La trasmissione avverrà mercoledì 13 settembre alle 15: “Vi aspetto in diretta sulla mia pagina Facebook – scrive Toti – per rispondere a tutte le domande che potete scrivermi qui, nei commenti sotto questo post. Chiarire i dubbi dei cittadini è giusto e doveroso, soffiare sul vento delle loro paure non ha senso, non fa il bene di nessuno. E non sarà mai parte del nostro modo di fare politica”.

