Sampdoria, mini abbonamento per i match casalinghi con Cittadella e Catanzaro

Genova. Un mini abbonamento per non perdersi le prossime due partite al Ferraris della Sampdoria. La vendita è partita alle 12:00 di oggi (11 settembre) e comprende le gare con Cittadella e Catanzaro, valide rispettivamente come 5° e 8° giornata della Serie BKT 2023/24.

Il primo match, quello con la squadra veneta, è in programma lunedì 18 settembre alle ore 20:30. Poi i blucerchiati dovranno affrontare due trasferte – con il Parma (domenica 24, ore 16:15) e con il Como (mercoledì 27, ore 20:30) – prima di tornare in campo a Genova per la sfida con il Catanzaro (domenica 1 ottobre, ore 16:15).

» leggi tutto su www.genova24.it