‘Santa’: “La sciarpa del Delfino” chiude la rassegna “Il salotto di Amalia”

Chiude la rassegna letteraria “Il Salotto di Amalia” l’incontro con la scrittrice e giornalista Gabriella Ledda Spada.

“La sciarpa di Delfino” (Nolica Edizioni) è il titolo del suo romanzo, che sarà presentato domani martedì 12 settembre alle ore 17 a Villa Durazzo, luogo molto caro all’autrice, come cara le è la città di Santa Margherita, località nella quale si svolge buona parte della storia narrata nel libro.

“E’ osservando la mutevolezza dei colori del suo cielo e i messaggi segreti che il vento vi disegna che non ho mai perso il desiderio del ritorno. Ho da sempre provato un’immedesimazione con questo paese e i suoi anfratti e ancora non so se sono loro ad aver scelto me o io loro. Un amore a prima vista esente da tradimenti.”

