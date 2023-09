Spezia al lavoro a Follo, Reca di nuovo in gruppo

Reca regolarmente in gruppo stamani a Follo dove lo Spezia ha proseguito la preparazione in vista del ritorno in campo fissato per venerdì sera a Venezia. Agli ordini di Alvini la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con attivazione muscolare in palestra e sul campo, con esercizi tecnici e sviluppi offensivi prima della partitella a ranghi contrapposti a campo ridotto. Domani gli aquilotti torneranno in campo di mattina.

