Spezia Basket Tarros, al via la campagna abbonamenti

Dopo aver realizzato il sogno di conquistare la promozione e tornare in Serie B, ora, finalmente, sta per arrivare il momento di viverlo, quel sogno. Manca ormai davvero poco all’inizio della stagione che, dopo 41 anni, vedrà nuovamente lo Spezia Basket Tarros militare in un campionato nazionale. Quel calore che lo scorso anno è stato fondamentale per coach Scocchera e i suoi ragazzi, ora sarà ancora più importante per supportarli in un percorso impervio, che affrontano per la prima volta, ma già con obiettivi ambiziosi. E a questo proposito prende il via oggi la campagna abbonamenti per il PalaSprint:

SERIE B da vivere – CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/2024

Abbonamento intero: 90 euro

Abbonamento ridotto (over 65 e ragazzi 14-18 anni): 60 euro

Pacchetto famiglia (2 adulti + bambini under 14): 150 euro

