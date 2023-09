Turchia, anche 5 tecnici liguri del soccorso alpino impegnati nel recupero di uno speleologo americano

Mondo. La notizia ci ha messo poco a fare il giro del mondo. È la storia dello speleologo americano che in Turchia è stato colto a mille metri sottoterra da una emorragia interna. Siamo nella grotta Morca, nella provincia di Mersin.

Per l’uomo, 40 anni, si è mossa una vera e propria task force di esperti internazionali. Dall’Italia si è mosso il Soccorso alpino nazionale. Del gruppo fanno parte anche 4 tecnici liguri altamente specializzati per interventi di questo tipo in ambienti particolarmente difficili. Le operazioni di risalita sono iniziate ma non si può procedere ovviamente in maniera spedita. Le operazioni sono rese ancora più lente dalle condizioni dell’uomo.

