Varazze, un cittadino scrive alla Provincia: “Pedoni a rischio nella strettoia tra via Piave e via Parasio. Bisogna fare qualcosa”

Varazze. “Serio rischio per i pedoni che percorrono il tratto di strada tra la parte finale di via Piave e l’inizio di via Parasio, fino ai raccoglitori dell’immondizia”. La segnalazione arriva al giornale da parte di un cittadino che ha scritto alla Provincia perché si intervenga.

A IVG spiega che “la strettoia che si crea dopo il civico 168 di via Piave fino al ristorante di via Parasio, con il passaggio di auto e camion non sempre a bassa velocità, rappresenta un serio rischio per i pedoni che percorrono il tratto. Io stesso sono stato ‘urtato’ più volte dallo specchio di auto che procedevano in direzione Varazze”.

