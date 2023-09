Albenga. È di Barranco il primo gol in D dopo 33 anni: “Voglio farne tanti”

L’anno scorso l‘Albenga di Pietro Buttu aveva una figura di spessore come Santiago Sogno da principale riferimento offensivo, ora in forza alla Cairese per tentare un ulteriore salto di categoria. Quest’anno Fabio Fossati può contare su un altro centravanti di nazionalità argentina, un volto nuovo per la nostra regione ma con un curriculum di tutto rispetto: a Borgosesia Bruno Barranco ha già fatto centro, un gol di pregevole fattura tra l’altro.

“Dopo cinque anni in Argentina ho deciso di cambiare aria – ha raccontato Barranco al nostro giornale -. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Europa. Allora sono andato in Grecia ma è arrivato il covid e si è interrotto tutto. Poi sono rimasto senza squadra per problematiche societarie e, fortunatamente, sono riuscito a trovarla in Italia: il Verbano in Eccellenza, la mia prima esperienza in questo paese. Dopo un bel campionato ho fatto il primo anno in Serie D con lo Stresa Vergante e adesso sono qui”.

