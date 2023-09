Amt, guasto tecnico esterno “spegne” i servizi digitali: fuori uso sito, app e servizi a chiamata

Genova. A causa di un guasto tecnico esterno tutti i servizi digitali di Amt – dal sito alla app, ma anche il sistema di prenotazione dei servizi a chiamata – sono fuori uso da questo pomeriggio. L’avviso è stato diramato sull’unico mezzo ancora funzionante: le paline elettroniche alle fermate dei bus.

Da quanto si apprende, il blackout digitale è dovuto a un fornitore esterno che gestisce l’intera rete aziendale. Amt non ha diramato comunicati sul guasto perché non funziona neppure l’e-mail. Tutti i software sono fuori uso, compreso quello che consente di prenotare le corse dei servizi a chiamata, di conseguenza funzionanti solo per le corse prenotate prima dell’inconveniente.

