Assegnazione in locazione di alloggi popolari, il nuovo bando è online

In seguito all’annullamento integrale del bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di Erp del Comune della Spezia, pubblicato lo scorso 15 novembre, è stato approvato il

nuovo schema di bando, in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2023 e nella D.G.R. n. 495/2023. Il bando è ora on line così come il modello di domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP siti nel Comune della Spezia.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, compilata in ogni sua parte e corredata della necessaria documentazione, può essere presentata entro il 30/09/2023, secondo le seguenti modalità

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com