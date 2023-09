Sale l’attesa a Sestri Levante per il derby di sabato sera contro la Virtus Entella: dopo il comunicato da parte dei Piesse, Quinto Gradone, Fedelissimi nella serata di ieri è stato esposto uno striscione dal contenuto eloquente “Tutti a Chiavari”.

I tifosi Corsari nonostante un inizio negativo non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra e anche al Comunale saranno in tanti per spingere la squadra a centrare la prima vittoria contro una rivale storica.

» leggi tutto su www.levantenews.it