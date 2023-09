Camogli: o 25 anni dell’Istituto cardiovascolare il 13 settembre su Primocanale

La puntata di “Viaggio in Liguria”, dedicata alla ricorrenza dei 25 anni dell’Istituto Cardiovascolare di Camogli, registrata il 7 e l’8 settembre, sarà trasmessa in diretta su Primocanale mercoledì 13 settembre dalle 21 alle 22.30. La diffusione sarà anche in streaming simulcast sul sito primocanale.it Le repliche, sempre su Primocanale, saranno programmate giovedì 14 settembre alle 6.30, 14 e 23.

Chi ha partecipato può rivivere la serata nel filmato e chi, per altri impegni non è potuto venire, potrà condividere con noi i 25 anni dell’Istituto Cardiovascolare Camogli, la consegna del Premio Sostenibilità Ambientale e seguire le interviste sulle eccellenze dei cibi liguri e del territorio che ci ospita.

