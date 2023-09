Canottaggio/ Pioggia di medaglie per l’Argus di ‘Santa’ a Candia Canavese

Ottima prestazione di squadra per la Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure alla regata regionale sul lago di Candia Canavese. Nel doppio under 17 maschile, terzo posto per l’armo di Simone Pagano e Davide De Ascaniis. Nel singolo pesi leggeri maschile medaglia d’oro per Francesco Russo Verderame con il tempo di 7’38”90. Medaglia d’oro anche nel doppio Under 17 femminile di Giulia Ghibaudo ed Ester Canale con il tempo di 7’23”80. Medaglia d’argento ancora per Francesco Russo Verderame nel singolo Under 23 maschile. Medaglia d’oro nel doppio Allievi C maschile per Manuel Battista Tosi e Lorenzo Caperoni con il tempo di 5’56”40. Vittoria anche per Bianca Bernardi nel singolo Allievi C femminile con il tempo di 7’03”80. Quarto posto per Oscar Canale nel singolo 7,20 Allievi C maschile. Medaglia d’oro per Giulia Ghibaudo nel singolo Under 17 femminile con il tempo di 8’44”00.

